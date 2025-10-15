Gobierno dice dará solución habitacional a familias afectadas por desbordamiento

Por Bayron Romero

El gobierno anunció una solución permanente para los habitantes de las comunidades Río Mar, Chilama I y Chilama II, en La Libertad Costa, quienes resultaron afectados por el reciente desbordamiento del río Chilama a causa de las lluvias.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, visitó este jueves a los residentes de las comunidades afectadas para comunicarles que serán incluidos en el Programa de Reasentamiento, a través del cual se les garantizará una vivienda segura, propia y definitiva.

“El Presidente Bukele instruyó que se viniera a platicar con ustedes, y conocer de cerca la situación, para que entren en el Programa de Reasentamiento, creado desde el inicio de su Gobierno, en 2019. Se han invertido $50 millones, más de 1,500 familias ya se han reasentado”, expresó la ministra.

Este programa forma parte de las acciones estratégicas del Ejecutivo para brindar respuestas oportunas ante emergencias provocadas por fenómenos naturales, asegurando condiciones dignas de vida para las familias más vulnerables.