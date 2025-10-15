Inician ampliación de la terminal de carga aérea en el Aeropuerto Internacional de El Salvador

CEPA inició las obras de ampliación y modernización de la terminal de carga aérea del Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”.

La colocación de la primera piedra estuvo a cargo de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), junto a su socio estratégico Adimex El Salvador, empresa responsable de ejecutar el proyecto. La inversión inicial asciende a casi $11 millones.

“Este es un paso firme hacia nuestra meta de convertir a El Salvador en un hub logístico regional de primer nivel”, afirmó el presidente de CEPA, Federico Anliker, durante el acto oficial.

Según detalló Anliker, el proyecto contempla una segunda fase que se activará cuando la terminal alcance un volumen de carga de 47,000 toneladas métricas anuales. Esta siguiente etapa implicaría una inversión adicional de casi $50 millones, con el objetivo de diseñar, construir y operar una nueva terminal que pueda movilizar más de 73,000 toneladas métricas por año.

Detalles del proyecto

La ampliación incluye la construcción de ocho muelles de carga, patios de maniobra, básculas de alta capacidad, cuartos fríos, un centro de monitoreo y una red contra incendios.

Además, se incorporarán sistemas automatizados para el manejo de mercancías, nuevo equipo de rayos X, una cisterna para aguas lluvias y un cerramiento de muelles para proteger las operaciones ante condiciones climáticas adversas.