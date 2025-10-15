Tragedia en Georgia: familia salvadoreña muere en un choque en la I-85

Liset Orellana, Corresponsal de Prensa.- Una tragedia enluta a la comunidad salvadoreña en Estados Unidos luego de que ocho personas, entre ellas cinco niños, murieran en un accidente múltiple registrado la tarde del lunes 13 de octubre sobre la autopista I-85, a la altura del condado de Jackson, en Georgia.

Según informó la Patrulla Estatal de Georgia, el siniestro ocurrió alrededor de las 4:20 p.m. en el kilómetro 147, cerca de la salida Commerce-Maysville. La vía permaneció cerrada por más de cinco horas, hasta pasadas las 9:00 p.m., mientras los equipos de emergencia atendían la escena.

Las víctimas: una familia originaria de El Salvador

De acuerdo con la Oficina Forense del Condado de Jackson, las ocho víctimas eran integrantes de una misma familia salvadoreña que se dirigía a realizar compras en los outlets de Banks Crossing.

Entre los fallecidos se encontraban cinco menores de edad y tres adultos, una de ellas embarazada:: Maribel Ramírez, 42 años; Justin Ramírez, 16 años; Andy Ramírez, 14 años; Natali Ramírez, 11 años; Evan Ramírez, 3 años y 7 meses; Kenia Ramírez, 22 años (embarazada de tres meses); Darwin Ventura, 23 años y Kayle, 4 años

Cómo ocurrió el accidente

Las autoridades indicaron que un camión de remolque que transportaba alimentos para gallinas circulaba demasiado cerca de una camioneta Dodge y terminó impactándola por detrás.

El fuerte choque provocó que la camioneta se incendiara, y todas las personas a bordo murieron en el lugar.

El impacto desencadenó una reacción en cadena que involucró a seis vehículos. Entre ellos, una van del refugio de animales FurKids Inc., de Cumming, que transportaba 37 gatos.

“Muchas personas resultaron heridas, incluido nuestro conductor. En el caos, las jaulas quedaron destrozadas y varios gatos escaparon. Hasta ahora hemos localizado a 32, y seguimos buscando a los cinco restantes”, informó la organización en un comunicado, añadiendo que se evalúan las lesiones de los animales.

La Patrulla Estatal de Georgia continúa investigando las causas exactas del accidente para determinar posibles responsabilidades.

Mientras tanto, familiares en El Salvador y en Georgia han iniciado gestiones para repatriar los cuerpos y brindar apoyo emocional a los sobrevivientes de esta tragedia que ha conmovido a toda la comunidad hispana.