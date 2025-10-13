Emiten alerta Naranja en El Salvador por lluvias de temporal

La Dirección Nacional de Protección Civil (PROCIVIL), emitió la alerta naranja para todo el territorio salvadoreño debido a las lluvias de temporal que se presentan en el país.

Esto se debe a que un área de baja presión, asociada a la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), se ubica al suroeste de la costa centroamericana. Esta situación favorece arrastre de humedad desde el Océano Pacífico, manteniendo las lluvias y tormentas con más frecuencia – principalmente- desde mediodía, la tarde y noche.

Las probabilidades de desbordamientos en las cuencas del país, para las próximas 24 hora son las siguientes: probabilidad Muy Alta en cauce y afluentes: Regiones hidrográficas: Lempa Alta, Lempa Media, Lempa Baja, Estero de Jaltepeque y Bahía de Jiquilisco. Ríos: Goascorán y Grande de San Miguel.

Además, hay probabilidad Alta en cauce y afluentes: Regiones hidrográficas: Cara Sucia-San Pedro, Mandinga-Comalapa y Sirama. Ríos: Paz, Grande de Sonsonate y Jiboa.