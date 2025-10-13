Anuncian Suspensión de clases presenciales por incremento de lluvias

El Ministerio de Educación, informó por medio de redes sociales que debido al incremento de lluvias y que PROCIVIL emitió alerta Naranja a nivel nacional, las clases quedan suspendidas hasta nuevo aviso.

«Ante el aumento de lluvias en todo el país, informamos a la población que las clases presenciales y demás actividades académicas presenciales quedan suspendidas hasta nuevo aviso», mencionó la cartera de Educación.

El Ministerio de Educación destacó que la medida aplica para los centros educativos públicos a nivel nacional.

Mientras que los colegios y universidades pueden o no acatar la disposición, dependiendo del nivel de riesgo en sus instalaciones.