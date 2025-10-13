Entregan obras de mitigación en Bosques de Prusia, Soyapango

Por Bayron Romero

Como parte de las acciones para proteger a la población de los efectos que provocan los fenómenos naturales, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), entregó una obra de mitigación en la urbanización Bosques de Prusia, ubicada en el municipio de Soyapango, San Salvador Este.

El proyecto se realizó con una inversión aproximada de 5 millones de dólares, y tiene como objetivo principal salvaguardar la vida y el patrimonio de las familias que residen en una zona históricamente vulnerable, informó el MOP.

La intervención se desarrolló en un área donde, a causa de fuertes tormentas, se había formado una cárcava de gran dimensión, que representaba un riesgo inminente tanto para las viviendas como para las vías de acceso a la comunidad.

El titular del MOP, Romero Rodríguez, explicó que los trabajos incluyeron la estabilización de un talud de más de 1,200 metros cuadrados, además del relleno del terreno y la construcción de muros de concreto en el cauce del río que atraviesa la zona, con una extensión de más de 500 metros lineales.

“Esta es una obra integral que busca solucionar un problema que durante décadas fue ignorado, y que hoy representa tranquilidad y seguridad para cientos de familias”, señaló Rodríguez.

Entre los elementos técnicos del proyecto, destacan la instalación de anclajes pasivos de entre 12 y 25 metros, la construcción de ocho muros de mampostería con longitudes de entre 10 y 45 metros, y la aplicación de más de 6,000 metros cúbicos de lodocreto para garantizar la estabilidad del terreno.