Universidades optan por clases virtuales ante la alerta Naranja

Con el objetivo de continuar con las actividades académicas, algunas universidades anunciaron las clases virtuales tras el comunicado de emitido por el Ministerio de Educación.

Entre las universidades que optarán por la modalidad virtual se encuentran: la Universidad Dr José Matías Delgado y la Universidad de El Salvador

«Ante el aumento de lluvias en todo el país, informamos a la población que las clases presenciales y demás actividades académicas presenciales quedan suspendidas hasta nuevo aviso», mencionó la cartera de Educación.

El Ministerio de Educación destacó que la medida aplica para los centros educativos públicos a nivel nacional.

Mientras que los colegios y universidades pueden o no acatar la disposición, dependiendo del nivel de riesgo en sus instalaciones.