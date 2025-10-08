Entregan pabellón nacional a la delegación que representará a El Salvador en los XII Juegos Centroamericanos

El Instituto Nacional de los Deportes (INDES), este miércoles realizó la entrega del pabellón nacional a los atletas que representarán a El Salvador en XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, que se desarrollarán del 18 al 30 de octubre.

“Para mí, ponerse una camisa de El Salvador tiene demasiado significado, deben de preguntarse si quieren al deporte como carrera o solo para un hobby o para juntarse con los amigos”, dijo el presidente del INDES, Yamil Bukele

Ivonne Nóchez (patinaje) y Diego Cálix (judo) serán los abanderados para los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Sofía Paiz, reciente subcampeona mundial en el Campeonato Mundial Gwangju 2025 recibió el estandarte nacional de manos de Yamil Bukele, y del presidente del COES, Armando Bruni. La arquera nacional lo recibió en representación de los 503 atletas que nos representarán en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.