MARN: «Las lluvias llegarán al final de la mañana»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este miércoles se espera que las lluvias se presenten en el territorio salvadoreño al final de la mañana.

«Amanecimos con cielo despejado y sol, pero no te confíes. Las lluvias llegarán al final de la mañana en zonas de la cordillera volcánica y el oriente», indicó la Cartera de Medio Ambiente.

Según el MARN, en a tarde y noche, se esperan lluvias y tormentas eléctricas en varias zonas del país, con ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 35 km/h.

«Si estarás al aire libre, permanece atento a los cambios del clima y busca refugio seguro si las lluvias se intensifican», instó.