FAS y Alianza empatan 2-2 en el Quiteño en un duelo lleno de intensidad

FAS y Alianza protagonizaron un intenso duelo en el estadio Óscar Quiteño, que terminó con empate 2-2 por la jornada 18 del torneo Apertura 2025.

El cuadro tigrillo tomó ventaja en el marcador con goles de Tejada y Corea, pero tras la expulsión de Rudy Clavel, el partido cambió de rumbo. Alianza aprovechó la superioridad numérica y logró igualar el marcador con anotaciones de Mercado y Rivera.

El encuentro estuvo marcado por el ritmo alto, la polémica y las emociones de principio a fin.

Con este resultado, Alianza suma 37 puntos e iguala con Firpo en el liderato del torneo, mientras que FAS se mantiene en la tercera posición con 35 unidades.

En la próxima jornada, Alianza recibirá al Águila, mientras que FAS visitará al Inter.