Capturan a varios aliancistas tras ataque a autobús con aficionados del FAS

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que procedió a la captura de los responsables del ataque contra un autobús que transportaba aficionados del equipo de fútbol FAS.

Según la institución, todos los detenidos son aficionados del Alianza. El hecho se registró en horas de la noche del sábado sobre el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico, en sentido hacia Santa Ana.

De acuerdo con el reporte policial, varias personas resultaron lesionadas y fueron atendidas en el lugar.

“La Policía Nacional Civil no va a permitir ningún tipo de conducta violenta que atente contra la integridad de otros salvadoreños o genere temor en los espacios públicos. Este acto de intolerancia social no quedará impune, y continuaremos trabajando para garantizar la seguridad de todos, sin excepción”, señaló la institución.