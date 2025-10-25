Ivonne Nóchez brilla en Guatemala 2025 y suma tres medallas de oro para El Salvador

La patinadora salvadoreña Ivonne Nóchez continúa destacando en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Este sábado, Nóchez logró imponerse en dos competencias, sumando tres medallas de oro en la justa deportiva.

En la prueba One Lap, Nóchez cruzó la meta en primer lugar, dejando atrás a las guatemaltecas Helen Rivera y Dalia Soberanis. Más tarde, en la categoría 10,000 metros eliminación femenino, la atleta nacional volvió a subir a lo más alto del podio, alcanzando su tercera presea dorada y su quinta medalla en estos juegos.