Gabriela Izaguirre representará a El Salvador en el Campeonato Mundial de Karate en Egipto

Redacción: Bayron Romero

La karateca salvadoreña Gabriela Izaguirre, integrante del Programa Esfuerzo y Gloria, recibió este lunes la notificación oficial de su clasificación al Campeonato Mundial Senior de Karate, que se disputará en Egipto del 27 al 30 de noviembre.

Izaguirre competirá en la categoría -50 kilogramos, tras haber obtenido una plaza de universalidad otorgada por la Federación Mundial de Karate (WKF), un reconocimiento que busca promover la representación global en esta cita deportiva.

La atleta nacional no viajará sola, ya que estará acompañada por su hermana Estefany Izaguirre, también parte del Programa Esfuerzo y Gloria, quien aseguró su participación en el mundial tras ganar su clasificación en el Campeonato Panamericano Senior disputado en agosto pasado.

Cortesía

Con la participación de las hermanas Izaguirre, El Salvador refuerza su presencia en el escenario internacional del karate, consolidando el trabajo del programa Esfuerzo y Gloria, enfocado en impulsar el alto rendimiento y brindar apoyo integral a los atletas salvadoreños.

El Campeonato Mundial Senior reunirá a los mejores karatecas del planeta, y será una oportunidad para que Gabriela y Estefany demuestren el crecimiento del karate salvadoreño en competencias de élite