Atrapan a presunta pandillera de la 18S

La Policía Nacional Civil (PNC), realizó la captura de Silvia Leticia Portillo López, alias Little One, de la 18S, cancha La Campanera quien tiene antecedentes desde 2008.

«Está pandillera es conocida porque fue parte del documental «La Vida Loca», en el que se evidenció parte de su vida dentro del grupo terrorista», mencionó la PNC por medio de redes sociales.

Tiene antecedentes desde 2008 por: Homicidio agravado; Extorsión y Agrupaciones ilícitas

«Esta pandillera fue ubicada por nuestras Fuerzas Especiales en la residencial Altavista, San Martín, San Salvador Este. Será remitida por agrupaciones ilícitas», mencionó la PNC