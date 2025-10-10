Giran 51 ordenes de captura en contra a estructura dedicaba a hurto y lavado de dinero

La Fiscalía General de la República en ccordinación con la Policía Nacional Civil giraron 51 ordenes de captura en contra a personas quienes estan involucrados a una estructura digital dedicada a hurtar, estafar y lavar dinero.

Esta estructura utilizaba redes sociales para reclutar personas que servirían de enlace para transferir dinero en cuentas bancarias a través de bancas electrónicas.

«Además, engañaban a la víctimas haciéndose pasar por sus familiares y prometiéndoles maletas con mercadería. También ofertaban empleos como gestores de cobros, a través de sitios web falsos», dijo la FGR.

Entre los capturados se encuentra una persona de nacionalidad colombiana, otra mexicana y el resto son salvadoreños. Todos operaban bajo el mando de cabecillas, reclutadores, mulas financieras y receptores.