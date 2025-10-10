El renacer de Jhayco comienza con «SCORPIO», marcando su regreso épico y el inició de una nueva era

JHAYCO, el artista visionario, compositor y productor hace su anticipado regreso con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Scorpio”, marcando su primera entrega del año.

El estreno llega tras una serie de momentos que definieron su carrera, incluyendo dos presentaciones consecutivas y completamente agotadas de la ‘Murci Experience’ en el legendario Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en enero, además de dos apariciones sorpresa junto a Bad Bunny durante su histórica residencia ‘No Me Quiero Ir De Aquí’. Con “Scorpio”, JHAYCO da inicio a una nueva era audaz que reafirma su estatus como una de las estrellas más influyentes y poderosas de la música latina.

“Scorpio” marca el comienzo de esta nueva etapa, ofreciendo un adelanto impactante de su próximo proyecto. El sencillo nació durante un viaje en solitario por los Everglades, entre casinos cerrados, camiones cromados y comunidades latinas vibrantes que se aferran a sus raíces mientras establece su lugar en la cultura estadounidense. Con una estética cruda y cinematográfica, “Scorpio” revela un lado más oscuro y visceral de JHAYCO, que lo lleva a territorios inexplorados sin perder la intensidad y pasión que caracterizan su estilo inconfundible.

Desde dominar las listas globales y agotar estadios en todo el mundo hasta colaborar con prácticamente todas las grandes figuras de la música urbana latina, su impacto es innegable, acumulando más de 20 mil millones de reproducciones globales hasta la fecha.

Fusionando la energía de la vida nocturna con su característico estilo de alt-reggaeton, “Scorpio” fusiona ritmos atrevidos y una lírica provocadora, destacando el flow que desafía géneros y el juego de palabras evocador de JHAYCO. A lo largo de su carrera, ha lanzado éxitos como “En La De Ella”, “Dakiti” con Bad Bunny, “Tarot”, “Fiel” con Los Legendarios y Wisin, “911” con Sech y “No Me Conoce”, temas que no solo encabezaron listas, sino que ayudaron a definir el ascenso global de la música urbana latina. Como compositor de renombre, su letra ha dado forma a éxitos para los nombres más grandes de la industria, mientras que su estilo, flow y barras han dejado una huella innegable en la cultura. Con “Scorpio”, reafirma por qué sigue a la vanguardia del género y deja claro que esta nueva era será la más poderosa de su carrera.