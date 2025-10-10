Realizan jornadas de fumigación en la comunidad La Fosa y El Progreso

La Alcaldía de San Salvador Centro, a través del Departamento de Promoción de Salud, realizaron una jornada de fumigación en comunidades del distrito de San Salvador para prevenir enfermedades transmitidas por los mosquitos.

Las comunidades que se benefician de esta jornada de fumigación son La Fosa y El Progreso del Distrito Capital.

De acuerdo con las declaraciones de la comuna capitalina con esta jornada de fumigación, benefician y garantizan la salud de más de 400 familias que viven en los sectores.