¡Respeto total! Cuidado con lo que grites en el estadio | VIDEO

El partido entre El Salvador y Panamá no solo será clave en lo deportivo… también será una prueba de comportamiento para la afición salvadoreña. La FESFUT y las autoridades han implementado un amplio dispositivo de seguridad con vigilancia constante dentro y afuera del estadio.”

En conferencia de prensa, Roberto Batista de la Comisión de Seguridad de la FESFUT, explicó que el Cuscatlán cuenta con un sistema de cámaras monitoreado en tiempo real por agentes de la Policía Nacional Civil. Y aunque esto no es nuevo, ahora su objetivo será más específico: detectar conatos de violencia o conductas indebidas, y si es necesario, proceder legalmente contra los responsables.

Además, la FESFUT confirmó que la CONCACAF y la FIFA mantienen desde hace años observadores e incluso personas infiltradas en el público, quienes documentan posibles actos discriminatorios. De hecho, fue a través de ese tipo de registros que se impuso la sanción al fútbol salvadoreño tras el partido ante Surinam.

El presidente del INDES, Yamil Bukele, subrayó que existe una campaña nacional de concientización y vigilancia compartida con la FESFUT. Sus palabras fueron claras.

Estas medidas responden también al protocolo de FIFA y CONCACAF para casos de discriminación.

Si ocurre un incidente, se aplican tres pasos: Primero, el árbitro detiene el partido por 15 minutos.

Segundo, los jugadores son enviados a las gradas. Y tercero, si la situación persiste, el partido se suspende definitivamente.



Por eso, las reuniones de seguridad antes del encuentro fueron exhaustivas. El mensaje es claro: disfrutar del fútbol sin exceder los límites del respeto y sin agresiones discriminatorias u homofóbicas.

Porque más allá del resultado, lo que está en juego también es la imagen del país.

¿Cuál es tu pronóstico para los partidos entre El Salvador contra Panamá y Guatemala? Te leemos en los comentarios



