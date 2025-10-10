El Salvador se alista para enfrentar a Panamá con el respaldo de su afición

Por Bayron Romero

En la antesala de un duelo crucial por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el seleccionador nacional Hernán Darío “Bolillo” Gómez y el delantero Jefferson Valladares ofrecieron una conferencia de prensa donde expresaron optimismo y confianza de cara al compromiso ante Panamá.

El encuentro, programado para este viernes, representa una nueva oportunidad para que la Selección Nacional continúe su camino hacia la Copa del Mundo. Consciente de lo que está en juego, el técnico colombiano se mostró agradecido por el respaldo que ha venido recibiendo del público salvadoreño.

TE PUEDE INTERESAR

“Creo que se ha volteado un poco la torta. Antes la gente abucheaba a la selección, pero hoy le están mostrando cariño, la están apoyando y mañana van a llenar nuevamente el estadio”, declaró Gómez, haciendo énfasis en el cambio de actitud de la afición, algo que considera clave en el rendimiento del equipo.

En cuanto al armado del once titular que enfrentará a los canaleros, el “Bolillo” aseguró tener prácticamente definido el equipo, aunque reveló una única duda.

“La única duda es Nathan, no sabemos si inicia”, comentó brevemente, sin dar mayores detalles sobre el estado físico del jugador o los posibles reemplazos.

Acerca del rival, el seleccionador no escatimó elogios para la selección panameña, aunque dejó claro que confía plenamente en su grupo.

“Panamá tiene jugadores que juegan en Europa, pero mañana somos once contra once. Tenemos bajas importantes, pero confío en los que están; todos tienen la capacidad para rendir”, subrayó, mostrando plena convicción en el potencial del plantel salvadoreño.

Por su parte, el atacante Jefferson Valladares se mostró ilusionado con la posibilidad de disputar este importante compromiso y destacó el buen ambiente que se vive dentro del vestuario.

“Sabemos la responsabilidad que tenemos, los ánimos están por los cielos, con ganas de que sea mañana y jugar ya el partido”, expresó el jugador, quien podría tener minutos importantes ante los panameños.

Con la frase insignia #ConstruyendoElCamino, la Selecta continúa su preparación, respaldada por una afición cada vez más comprometida y entusiasta. El estadio Cuscatlán se perfila para ser, una vez más, el escenario donde la esperanza mundialista de El Salvador tome fuerza.