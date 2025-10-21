La Selecta de Playa se hace de oro en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

La Selecta de Playa brilló en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Los guerreros cuscatlecos tras una ardua jornada se llevaron la medalla de oro de la competición.

Foto de: INDES | Web

El hito lograron conseguirlo tras un cerrado 5-4 ante la selección anfitriona, en el Complejo Deportivo Greenfield, en la capital de Guatemala.

🥇 | Oro para #LaSelectaDePlaya



La Comisión de Regularización de la FESFUT felicita con orgullo a nuestra Selección Nacional de Fútbol Playa por conquistar la medalla de oro en los XII Juegos Centroamericanos, Guatemala 2025.



Su esfuerzo, pasión y compromiso enaltecen los… pic.twitter.com/RCAx39NcVd — FESFUT (@fesfut_sv) October 20, 2025

«La Selecta playera, beneficiaria del Programa Esfuerzo y Gloria, venció 5-4 a los anfitriones y se adueñó de la medalla dorada en el fútbol playa de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025», dijo el INDES en redes sociales.

Además, dos salvadoreños fueron reconocidos en esta competición. Emerson Cerna, de la Isla Rancho Viejo, fue premiado como el máximo goleador en el fútbol playa de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, mientras que Erick Nájera, de la Barra de Santiago, fue reconocido como el Portero Menos Vencido de la triangular de fútbol playa de la competencia