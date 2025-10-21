Anuncian la segunda edición de la Copa Progreso

Con el objetivo de fortalecer lazos con la comunidad constructora, Cementos Progreso anuncia la segunda edición de la Copa Progreso, un torneo de fútbol sala diseñado para maestros de obra, albañiles y constructores de todo El Salvador.

El objetivo principal de la Copa Progreso es crear un espacio de recreación y reconocimiento para quienes día a día construyen el país. “Quien domina la obra, domina la cancha” es el lema que acompaña esta edición 2025. La Copa Progreso es un campeonato deportivo único en su tipo, que reúne a equipos conformados por trabajadores del rubro de la construcción para disputar partidos llenos de energía, pasión y compañerismo.

El encuentro cuenta con la participación de equipos de las diferentes zonas del país occidente con 10 equipos, oriente 10 equipos, zona Central y Paracentral: 16 equipos, las eliminatorias se realizarán en las siguientes fechas:

Domingo 05 de octubre en occidente en las Canchas Don Balón

Domingo 12 de Octubre eliminatorias Zona Central y Paracentral Chanchas Chapupo

Domingo 19 de Octubre eliminatorias Zona Oriental Canchas Colegio Marista.

Los cuatro finalistas de cada zona clasificarán a la gran final en Tuscania el 26 de Octubre.

“En Cementos Progreso creemos firmemente que el desarrollo de nuestro país se construye con el esfuerzo de quienes día a día edifican las bases. Con la Copa Progreso buscamos reconocer su dedicación, promover la sana convivencia y fortalecer nuestra relación con la comunidad constructora salvadoreña.” Agrego Karla Castillo, Coordinadora de Mercadeo de Cementos Progreso El Salvador.

Premios y reconocimientos

Como parte de su compromiso con reconocer el esfuerzo y la dedicación de los participantes, Cementos Progreso otorgará importantes premios y reconocimientos a los equipos y jugadores más destacados del torneo. Esta premiación busca incentivar la sana competencia y destacar el talento deportivo de la comunidad constructora.

Campeón: $3,000

Subcampeón: $2,000

Tercer lugar: $1,000

Premios especiales: Mejor portero, máximo goleador, equipo con más goles y equipo con menos goles.

Eliminatorias zonales: $500 para el equipo ganador de cada jornada.

Este evento promueve el sano esparcimiento, el bienestar físico y mental y la unión de la comunidad constructora salvadoreña, ofreciendo además un día de entretenimiento para las familias que acompañan a los jugadores.

La copa será transmitida a través de las redes sociales oficiales de Cementos Progreso @CementosProgreso, Instagram y Facebook e influencers aliados: Solo en Sivar (El Yogui), Carolina Ruiz (Presentadora de TIGO Sport) y Rodrigo Escamilla (Comentarista de fútbol salvadoreño).