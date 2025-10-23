La Selecta femenina vapulea 5-0 a Panamá

La Selección Femenina brilló en los Juegos Centroamericanos, Guatemala 2025. Las guerreras cuscatlecas apalizaron con un contundente 5-0 a la selección que representa a Panamá en la competencia.

La Selecta femenil empezó con su festín de goles al 26, Laila Saravia abrió el marcador, mientras que 45+2′ Brenda Cerén firmó el 2-0 yéndose a camerinos con la ventaja.

Para el segundo tiempo al 53′ las panameñas marcaron en su propia puerta, mientras que Danya Gutiérrez al 62′ anotó el 4-0 y Amber Marino al 90+2′ sentenció el partido 5-0 a favor de El Salvador.