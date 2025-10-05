Lesión deja fuera a Harold Osorio de los partidos eliminatorios de La Selecta

El Director Técnico de la Selección Salvadoreña, Hernán Darío Gómez, informó que el futbolista Harold Osorio debido a una lesión no podrá jugar los partidos de las eliminatorias con La Selecta.

El mediocampista del Chicago Fire sufrió una Rotura de ligamentos que sostienen la clavícula, por lo que queda descartado para los enfrentamientos de Panamá y Guatemala en casa y para los encuentros de visita entre Surinam y Panamá

«Se reventó los ligamentos del hombro en una caída y no va a estar para estos dos partidos, ni para los otros dos», mencionó el Bolillo Gómez.