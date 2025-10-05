Realizan el primer día del la Feria del Jocote Corona

El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), informó el éxito del primer día de la Feria del Jocote Corona donde se elaboraron una variedad de productos a base del jocote

«Nuestros emprendedores te esperan en la Feria del Jocote Corona, con productos únicos y el sabor de nuestra tradición salvadoreña. Acá encontrarás diversos productos elaborados a base de Jocote Corona. ¡Toda una delicia!», dijo el ISTU.

En el evento Familias enteras gozaron del sabor, la música y la tradición en la Feria del Jocote Corona, aparte de contar con parqueos habilitados.

Para este domingo 5 de octubre continua la fiesta de la Feria del Jocote, para los salvadoreños que no pudieron formar parte el día de ayer y para los que quieran repetir la experiencia.