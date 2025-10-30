Lionel Messi, el mejor pagado de la MLS con 20,4 millones de dólares

Chicago (EE.UU.), 30 oct (EFE).- Leo Messi es el mejor pagado de la MLS con un salario de 20.446.000 dólares, según la última lista de sueldos oficiales compartidas por la liga estadounidense.

Messi tiene un salario ‘base’ de 12 millones de dólares, pero una compensación garantizada de 20,4 millones, que incluye primas y variables.

El surcoreano Heung Min Son, delantero del Los Ángeles FC, es el segundo mejor pagado, con 11.152.000 dólares.

El podio lo completa el español Sergio Busquets, centrocampista del Inter Miami, con un salario de 8,7 millones de dólares.

El exbarcelonista colgará las botas al final de la presente temporada.

El paraguayo Miguel Almirón, centrocampista del Atlanta United, es cuarto en esta lista, con un sueldo de 7,8 millones de dólares.

Entre los compañeros de Messi en el Inter Miami, Jordi Alba, que también se retirará al final de la presente campaña, tiene un salario de seis millones de dólares.

El uruguayo Luis Suárez gana 1.5 millones de dólares.

(c) Agencia EFE