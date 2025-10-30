MARN: «Hoy los Vientos Nortes mantendrán un ambiente fresco en todo el país»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este jueves los Vientos Nortes mantendrán un ambiente fresco en todo el territorio salvadoreño.

«Hoy los Vientos Nortes mantendrán un ambiente fresco en todo el país, pero también podrían generar ráfagas que superen los 40 km/h, principalmente en zonas altas y abiertas», dijo el MARN.

La Cartera de Medio Ambiente indicó que que durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado a nublado, sin lluvias.

En la tarde, podrían ocurrir algunas lluvias sobre la cordillera volcánica y zona oriental

Por la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con lluvias en puntos de la zona oriental, paracentral y franja costera.