¡Selecta Femenina avanza a semifinales en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025!

La Selección Femenina de El Salvador clasificó a las semifinales de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, tras cerrar la fase de grupos con una derrota 1-0 ante Costa Rica.

Pese al resultado, la escuadra nacional avanzó como segunda del grupo B, asegurando su lugar entre las cuatro mejores selecciones del torneo.

MÁS ORO PARA EL SALVADOR

El patinador salvadoreño Sebastián Ruiz brilló en las pistas de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, al quedarse con el primer lugar en la prueba One Lap masculino, una competencia de velocidad que exige gran precisión y explosividad. Con esta actuación, Ruiz obtuvo su primera medalla de oro en la justa regional, sumando un nuevo logro para el Team ESA y consolidándose como una de las jóvenes promesas del patinaje salvadoreño.