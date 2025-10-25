Ya vienen los vientos de octubre: se aproxima el primer ingreso de Vientos Nortes de la temporada

El país se prepara para recibir el primer ingreso de Vientos Nortes de la temporada, que marcarán el inicio de la última semana de octubre.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, los vientos serán moderados y, en ocasiones, fuertes, sobre todo en las zonas altas, y podrían intensificarse hacia el final de la semana.

Aunque el fenómeno traerá consigo un cambio en las condiciones atmosféricas, las lluvias no desaparecerán. Se prevé que continúen durante las tardes y noches, especialmente en la zona oriental, paracentral y costera.

Durante el día, las temperaturas seguirán siendo cálidas, pero las madrugadas comenzarán a sentirse más frescas.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales.