PNC captura a tres hombres por tráfico de drogas en San Miguel

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de tres sujetos en distintos procedimientos realizados en el departamento de San Miguel, acusados del delito de tráfico ilícito de drogas. Las detenciones fueron efectuadas por equipos de la delegación de San Miguel Centro, como parte de los patrullajes preventivos y de combate al narcomenudeo.

Uno de los detenidos fue identificado como Víctor Alexander Rivera Romero, de 29 años, quien fue intervenido sobre la avenida Roosevelt Sur y 7ª Avenida Sur. Durante la inspección, los agentes le incautaron ocho porciones de marihuana, una porción de cocaína, una balanza digital, una libreta de apuntes y dos teléfonos celulares, objetos que serán analizados como evidencia en el proceso judicial.

En otro operativo, desarrollado en la colonia Pacífica, entre la 3ª y 4ª etapa, fueron detenidos William Orestes Calderón Solórzano y Óscar René González Garay. A estos se les decomisaron seis porciones de marihuana, seis casquillos calibre 40 mm, dos balanzas digitales, tres teléfonos celulares, $70 en efectivo y un vehículo.

Las autoridades policiales señalaron que los tres sujetos serán puestos a la orden de la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de tráfico ilícito de drogas, mientras continúan las investigaciones para determinar si tienen vínculos con estructuras criminales que operan en la zona oriental del país.

La PNC reiteró su compromiso de reforzar las acciones de seguridad y combate al narcomenudeo en todo el territorio nacional, con el objetivo de mantener las comunidades libres de drogas y delincuencia.