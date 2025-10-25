PNC reporta cuatro capturas por conducción peligrosa durante la noche y madrugada

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de cuatro personas en distintos puntos del país por el delito de conducción peligrosa de vehículo automotor. Los procedimientos fueron realizados durante la noche y madrugada de este sábado, en el marco de los controles viales que ejecutan los equipos de tránsito terrestre.

Uno de los detenidos es Edwin Alexander Escalante Ayala, quien fue intervenido sobre el kilómetro 18 de la autopista a Comalapa, en San Marcos, San Salvador Sur, mientras conducía con 185 grados de alcohol en la sangre.

Capturamos a dos sujetos por conducir en estado de ebriedad en distintos puntos del país.



▪️Douglas Martir Córdova Rivas, de 61 años, ocasionó un accidente de tránsito con daños materiales sobre la carretera que conduce hacia San Luis La Herradura, La Paz Centro, la prueba de… pic.twitter.com/A96kLcW3DF — PNC El Salvador (@PNCSV) October 25, 2025

En otro punto del país, sobre el kilómetro 92 de la carretera que conecta Santa Ana con Ahuachapán, fue arrestado José Enrique Orellana López, de 24 años, con 113 grados de alcohol al volante.

Asimismo, la PNC reportó la detención de Douglas Martir Córdova Rivas, de 61 años, tras provocar un accidente de tránsito con daños materiales en la carretera que conduce hacia San Luis La Herradura, La Paz Centro. La prueba de alcotest que se le practicó resultó positiva con 254 grados de alcohol.

También fue capturado Jorge Alberto Portillo Lemus, quien conducía con 152 grados de alcohol y causó un percance vial con daños materiales sobre la carretera que conecta Ahuachapán con Tacuba.

La institución policial reiteró su llamado a la población a no conducir bajo los efectos del alcohol y recordó que estas acciones ponen en riesgo la vida de los conductores y de otras personas en las vías. Todos los detenidos serán remitidos a las autoridades competentes por el delito de conducción peligrosa de vehículo automotor.