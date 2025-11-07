Barcelona y Real Madrid presentan las plantillas para el partido leyendas

El Salvador esta a pocos días de presenciar un evento de calidad, por lo que tanto el Barcelona como el Real Madrid presentaron sus plantillas para disputar su partido de leyendas celebrado en el territorio salvadoreño.

«El Barca Legends se reporta listo para el partido de leyendas con su Squad list», manifestó la cuenta de Real Madrid vs FC Barcelona Leyenda en Instagram mostrando la lista donde se encuentran las figuras como Jorge «Mágico» González, Romario, Carles Puyol entre otros.

«Y con ustedes, el Squad list del Real Madrid! Todo preparado para este día histórico», manifestó la misma cuenta mostrando la lista de estrellas merengues, entre ellas, Iker Casillas, Pepe, Guti y Julio Baptista.

Con todas las figuras ya confirmadas, este próximo 8 de noviembre brillarán en el Estadio Jorge «Mágico» González, brindando un evento de calidad para los salvadoreños que acudirán a la velada.