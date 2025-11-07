Atrapan al responsable de la muerte por bala perdida en el Centro Histórico

La Policía Nacional Civil (PNC), informó que se detuvo al responsable de ocasionar la muerte de una persona en el Centro Histórico por una bala perdida, se trata de un Elemento de la Fuerza Armada identificado como: Derman Fernándo Jorge Benítez.

EN DESARROLLO:



Reportamos escena de persona fallecida por impacto de bala sobre la Avenida Cuscatlán, San Salvador Centro.



Policías están en el lugar investigando lo sucedido. — PNC El Salvador (@PNCSV) November 6, 2025

La PNC mencionó que el soldado accionó accidentalmente su arma de fuego, impactando a la víctima y ocasionándole la muerte de manera inmediata.

Además, la PNC agregó que el imputado ha confesado y será procesado por el delito de homicidio culposo.

«Lamentamos profundamente este hecho y expresamos nuestras condolencias a la familia de la víctima»