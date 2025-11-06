La pasión del fútbol se vive en El Salvador con Puma Energy y la promoción “Llévate la pelota oficial de la CONMEBOL Libertadores” 

¡El fútbol se vive con más emoción que nunca en El Salvador! Puma Energy celebra junto a los salvadoreños el segundo sorteo de la promoción “Llévate la pelota oficial de la CONMEBOL Libertadores”, que está haciendo realidad el sueño de viajar a la gran final del torneo más importante del continente.

Durante un evento lleno de energía y sorpresas en la estación Puma San Antonio Abad, reinaugurada bajo el nuevo formato Tier One, Puma Energy entregó los premios a Marta Escobar y Luis Rugamas, ganadores del primer sorteo de dos viajes dobles a la final de la CONMEBOL Libertadores.

Ambos disfrutarán junto a sus acompañantes de una experiencia inolvidable en Lima, Perú, con todos los gastos cubiertos, y compartirán este viaje con los ganadores de otros países de Latinoamérica donde la promoción se desarrolla en simultáneo, reafirmando que la pasión del fútbol une a toda la región bajo la energía de Puma.

Pero la emoción no termina ahí.

Este mismo día, 6 de noviembre, se realizará el segundo y último sorteo, en el que se elegirán dos nuevos ganadores entre todos los clientes que han participado desde el 9 de septiembre hasta hoy. Ellos también vivirán el sueño de asistir a la gran final del fútbol sudamericano.

La jornada se llevó a cabo en el marco de la reinauguración de la estación Puma San Antonio Abad, la segunda en El Salvador en incorporar el innovador formato Tier One, que eleva la experiencia del cliente con una infraestructura moderna, iluminación cálida, espacios más cómodos, servicios de agua y aire en todas las posiciones de llenado, pantallas interactivas informativas y un servicio ágil. Además, su tienda Super7 ofrece ahora una amplia oferta gastronómica, café de la mejor calidad y comida preparada al instante, brindando un ambiente acogedor y moderno para todos los visitantes.

Los salvadoreños aún pueden participar de esta gran experiencia y llevarse la pelota oficial de la CONMEBOL Libertadores, disponible hasta el 30 de noviembre o hasta agotar existencias, a través de tres opciones:

$18.00 en efectivo,

$13.00 más 500 puntos PRIS,

o 1,800 puntos PRIS, sin pagar nada.

Con esta iniciativa, Puma Energy continúa premiando la fidelidad de sus clientes a través de su programa Puma PRIS, que les permite ahorrar y pagar con puntos, porque “tus puntos son dinero”.

Además, todos los combustibles Puma con tecnología Cleantec están 100% aditivados para limpiar y proteger los motores, y Puma Energy es la única marca certificada con Top Tier™ Plus en toda Latinoamérica, garantizando el más alto estándar internacional de calidad.

Con promociones y experiencias como esta, Puma Energy reafirma su compromiso con El Salvador, impulsando emociones, conectando pasiones y ofreciendo mucho más que energía.