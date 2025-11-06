Grupo Bimbo da la bienvenida a la Navidad con su nuevo Portafolio Navideño 2025 

Grupo Bimbo celebra la llegada de la temporada más esperada del año con el lanzamiento de su Portafolio Navideño 2025, una propuesta llena de sabor, innovación y tradición, diseñada para acompañar en todos los momentos de esta época.

Inspirado en la magia de la Navidad, el portafolio incluye una amplia variedad de productos que combinan los sabores clásicos con nuevas presentaciones y diseños alusivos a la temporada, ideales para compartir en familia o regalar a los seres queridos.

Categoría de Galletas

Sponch Edición Navideña con Bob Esponja: deliciosa combinación de malvavisco, galleta y jalea con colores alusivos a la temporada, disponible en presentaciones de multiempaque (300g y 240g) y en individual de 90g.

Canelitas Navidad: galletas con cobertura de chocolate blanco, topping de azúcar y troqueles con diseños navideños, disponibles en cajilla de 135g y presentación individual de 60g.

Galletas Artesano Frutos Rojos: estilo artesanal con trozos de frutos rojos y chispas blancas sabor chocolate blanco, en presentación de 250g.

Galletas Artesano Nuez y Almendras: combinación de nuez y almendra, también en cajilla de 250g.

Galletas Príncipe Chocoblanco: galletas sándwich sabor chocolate con relleno de chocolate blanco, en presentación doypack de 150g.

Galletas Kronk Rompope: wafers sabor rompope, en presentación doypack de 150g.

Categoría de Pasteles

Pingüinos Navidad 80g: pastelito de chocolate relleno de crema con cobertura verde y firulito rojo, alusivos a la temporada.

Pingüinos Minix Navidad (204g y 510g): mini pastelitos sabor chocolate, rellenos de crema con cobertura verde y firulito rojo, perfectos para compartir.

Pingüinos Chocomenta (80g y 204g): pastelitos de chocolate con relleno cremoso sabor menta, cobertura verde claro y firulito blanco, ideales para disfrutar en estas fiestas.

Categoría de Pan Dulce

Fruit Cake: pan dulce con fruta confitada y ron, en presentación de 80g.

Nito Criple Chocolate: pan sabor chocolate con relleno y cobertura sabor chocolate, en presentación de 54g.

Ponquecitos Manzana con Canela: cake con trozos de manzana deshidratada y topping de nuez, en empaque con dos unidades de 40g.

Donas Magia Maple: donas con sabor a maple, espolvoreado blanco y masa de tono dorado, en presentación de 75g.

“La Navidad es una época para compartir, disfrutar y crear recuerdos inolvidables en familia y con amigos. Con nuestro Portafolio Navideño 2025, queremos acompañar a los salvadoreños en cada momento especial, llevando a sus hogares sabores llenos de magia y tradición”, expresó Karen de Egan, Gerente de Mercadeo de Bimbo El Salvador.

El Portafolio Navideño Bimbo 2025 ya está disponible en supermercados y tiendas a nivel nacional, para que todos puedan disfrutar de los sabores que hacen única esta temporada.

