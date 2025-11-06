Contingente salvadoreño entrega paquetes alimentarios en Grange Hill, Jamaica

Con el objetivo de seguir con su misión, el Contingente salvadoreño enviado a Jamaica entregó paquetes alimentarios a las familias afectadas por el huracán Melissa, en Grange Hill, en la parroquia de Westmoreland.

«Los equipos salvadoreños desplegados en Jamaica trabajan sin descanso dando asistencia humanitaria a las familias afectadas por el huracán Melissa», indicó la Secretaría de Prensa.

Además, los equipos salvadoreños se han desplegado en distintas localidades para distribuir paquetes alimentarios y otros insumos.

«Con estas acciones, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele reafirma su papel solidario y su disposición a tender la mano a quienes enfrentan situaciones difíciles», dijo la Secretaría.