Brindan detalles de la desarticulación de una banda que se dedicaba a hurtar teléfonos celulares

Este día el Gabinete de Seguridad brindó detalles sobre la desarticulación de una banda que se dedicaba a hurtar teléfonos celulares en las unidades de transporte que circulan en el país.

De acuerdo con las declaraciones de la PNC entre los detenidos hay ciudadanos nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.

«Haber atajado a esta organización cuando todavía era una banda organizada de rateros, nos protege hacia adelante para no tener que estar lidiando con una organización formada por nicaragüenses o guatemaltecos que iban a venir acá a El Salvador a dañar el patrimonio», dijo el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

«Nosotros en el Gabinete de Seguridad tenemos la empatía correcta, no estamos teniendo empatía por este tipo de rateros que se dedican a extraer bienes que nunca sudaron, que nunca trabajaron, que nunca devengaron, sean nacionales o internacionales, los vamos a sacar de las calles», dijo el titular de Seguridad.