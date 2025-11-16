Capturan a hombre que presuntamente lesiono a dos personas por manejar ebrio

La Policía Nacional Civil (PNC), informó por medio de redes sociales sobre la captura de Fredis Navely Márquez Fuentes quien presuntamente lesionó a dos acompañantes tras volcar el automovil donde se transportaba.

«Fredis Navely Márquez Fuentes manejaba en estado de ebriedad y volcó, dejando lesionados a dos acompañantes, entre ellos un adolescente de 16 años», mencionó la PNC.

El accidente de tránsito ocurrió en la carretera que conduce a Jocoro en Morazán Sur. El hombre al percatarse del accidente huyó del lugar, pero fue localizado por nuestros policías.

«Resultó con 90° de alcohol. Los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial. Márquez Fuentes será remitido por conducción peligrosa y lesiones culposas», manifestó la PNC en redes sociales.