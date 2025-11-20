Estudiantes de la Licenciatura en Inglés Opción Enseñanza de la UES denuncian cambios académicos implementados sin consulta

Los Estudiantes de la Licenciatura en Inglés Opción Enseñanza de la Universidad El Salvador (UES) denunciaron los cambios académicos, los cuales presuntamente están siendo implementados sin consulta, entre ellas se encuentra el aumento de la nota mínima de aprobación de 6.0 a 7.0

«La situación es bien critica (…) prácticamente lo que están haciendo las autoridades es desaparecer el departamento con tantas medidas que se están tomando, todo esto que se ha dado a raíz de la certificación del Ministerio de Educación», manifestó Rafael Campos, uno de los estudiantes que denuncian los cambios.

El estudiante afirmó que la certificación ha generado que a muchos estudiantes se les obstaculice más de la mitad de la carrera siendo el problema la nueva nota mínima de 7.0, debido a que los estudiantes que cursaron las materia aprobando entre 6.0 a 6.9 serán anuladas para el siguiente año.

«Desde el pasado 27 de junio se ha implementado de manera arbitraria e inconsulta el cambio de la nota mínima vigente de nuestro plan de estudios”, mencionó otro estudiante de la carrera, Daniel García.