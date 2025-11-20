Juan Luis Guerra participará en el Carnaval de San Miguel 2025

El Carnaval de San Miguel 2025 aguarda muchas sorpresas para los salvadoreños, una de ellas es el anunció de la participación de artista dominicano, Juan Luis Guerra este próximo 29 de noviembre.

«Confirmado: Juan Luis Guerra llega al Carnaval de San Miguel 2025 este 29 de noviembre» anunció la cuenta del Gobierno en X.

De acuerdo con el la información del Gobierno, este carnaval espera recibir a millones de salvadoreños y visitantes, manteniendo la seguridad de todos los interesados en participar en dicho evento.

«Un carnaval más grande, más seguro y preparado para recibir a millones de salvadoreños y visitantes. Nos unimos para que disfrutes una fiesta con orden, música, tradición y la tranquilidad que merece esta celebración en el oriente del país», agregó.