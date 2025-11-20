Estos son los enfrentamientos del repechaje intercontinental

Nueva Caledonia, Jamaica, RD Congo, Bolivia, Surinam e Irak aun tienen la posibilidad de uno de los dos boletos que los llevará al evento más importante del futbol, el Mundial 2026, celebrado en Canadá, Estados Unidos y México.

Tras casi alcanzar el pase directo, las escuadras participarán en el repechaje intercontinental enfrentándose entre ellas y llevándose el boleto en las manos para el torneo mundial.

La FIFA por medio de redes sociales anunció los partidos que se disputarán: Nueva Caledonia vs Jamaica, y Bolivia vs Surinam.

En el caso de RD Congo tendrá que esperar al ganador entre Nueva Caledonia y Jamaica, mientras que Irak esperará el enfrentamiento del ganador de Bolivia y Surinam.