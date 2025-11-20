MARN: «Hoy continúa el calor y la posibilidad de lluvias»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informaron que para este jueves continuará el calor y la posibilidad de lluvias apareciendo en el territorio nacional.
El MARN detalló que en la mañana el cielo estará despejado pero, apartir de la tarde, aumentará la nubosidad, con posibilidad de lluvias en la cadena montañosa norte y la franja volcánica del occidente
Sin embargo, la Cartera de Medio Ambiente mencionó que para la noche, no se esperan lluvias y el ambiente será más fresco.
«Recuerda hidratarte y evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor insolación», recomendó el MARN.
Este será un jueves con ambiente caluroso, las temperaturas podrían llegar hasta los 35 °C.
En la tarde se esperan lluvias en sectores de la cordillera volcánica y algunos puntos de la zona occidental. 🌡️🌧️
