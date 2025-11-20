Fallece Tony Acosta a los 79 años

El miércoles pasado, el cantante y compositor salvadoreño Ovidio Antonio Ordóñez Acosta, conocido artísticamente como: «Tony Acosta», falleció a los 79 años en San Salvador, según las declaraciones de su familia.

Su familia confirmó que el artista, reconocido por su estilo romántico y su amplia trayectoria musical, estaba internado en el Hospital Médico Quirúrgico y padecía complicaciones de salud relacionadas con cirrosis y fallos en varios órganos.

Tony Acosta tiene éxitos musicales como: “El amor no llega dos veces”, “Cosas de su edad” y “Dame una oportunidad”. Su talento lo llevó a representar a El Salvador en eventos internacionales, incluyendo el Festival de Viña del Mar en 1975.

Durante su carrera, Tony Acosta grabó más de 150 canciones y recibió múltiples reconocimientos, incluido el título de Artista distinguido otorgado por la Asamblea Legislativa en 2015.

Los restos de Acosta serán velados en la Funeraria Venecia, en Soyapango, a partir de las 9:00 p.m., según confirmó su familia.