Fiscalía Italiana investiga los macabros “safaris humanos” en Sarajevo

La Fiscalía de Milán ha abierto una investigación en contra de ciudadanos Italianos quienes entre 1992 y 1996, pagaron decenas de miles de euros por disparar contra civiles indefensos siendo las macabras cacerías humanas durante el asedio de Sarajevo.

Los hechos se remontan al periodo más cruento de la guerra de los Balcanes más de 11.500 personas murieron bajo el fuego constante de francotiradores y bombardeos.

La investigación arranca tras la denuncia del fotógrafo y escritor Ezio Gavazzeni, quien durante casi dos años ha recopilado testimonios y documentación que, asegura, demuestran que lo que parecía una leyenda urbana de la guerra fue real

Además, según testimonios recogidos, los participantes habrían desembolsado entre 80.000 y 100.000 euros actuales para ejercer de francotiradores “por diversión” durante el largo sitio de la ciudad bosnia.

El “Sarajevo Safari”, los occidentales adinerados pagaban para participar en cacerías humanas. Según los testimonios, existía incluso una siniestra lista de precios donde matar a un niño tenía un precio superior al de abatir a un adulto.