La Selecta Sub-17 logra el empate ante Colombia

Por
Dennis Leiva
-

La azulita suma su primer punto en el mundial sub-17 Catar 2025. El combinado nacional empató 0-0 ante Colombia sumando una unidad en la fase de grupos de dicha competición.

El partido aunque empezó con la dominancia de Colombia, el resultado no se movió para ninguna de las dos escuadras quienes no pudieron cantar ningún gol, nada más sumando 1 punto en la fase de grupos.

Además, Alemania y República de Corea quedaron 1-1, por lo que La Selecta tiene posibilidades de seguir avanzando en la competición.

El lunes 10 de noviembre los nacionales jugarán su último partido contra Alemania, en el que tendrán que dejarlo todo para poder avanzar en el Mundial Sub-17.

Artículo relacionadosMás del autor