La Selecta Sub-17 logra el empate ante Colombia

La azulita suma su primer punto en el mundial sub-17 Catar 2025. El combinado nacional empató 0-0 ante Colombia sumando una unidad en la fase de grupos de dicha competición.

El partido aunque empezó con la dominancia de Colombia, el resultado no se movió para ninguna de las dos escuadras quienes no pudieron cantar ningún gol, nada más sumando 1 punto en la fase de grupos.

🔢 | 𝐋𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐒𝐮𝐛𝟏𝟕 🇸🇻



Así está la tabla de posiciones del 𝐆𝐫𝐮𝐩𝐨 𝐆 en la segunda jornada de la 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐒𝐮𝐛-𝟏𝟕 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀.



🇰🇵 🇩🇪 🇨🇴 🇸🇻#ElSalvador #LaSelectaSub17 #WCU17 pic.twitter.com/au2BYKxKdU — La Selecta (@LaSelecta_SLV) November 7, 2025

Además, Alemania y República de Corea quedaron 1-1, por lo que La Selecta tiene posibilidades de seguir avanzando en la competición.

🔢 | 𝐋𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐒𝐮𝐛𝟏𝟕 🇸🇻



Así está la tabla de posiciones del 𝐆𝐫𝐮𝐩𝐨 𝐆 en la segunda jornada de la 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐒𝐮𝐛-𝟏𝟕 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀.



🇰🇵 🇩🇪 🇨🇴 🇸🇻#ElSalvador #LaSelectaSub17 #WCU17 pic.twitter.com/au2BYKxKdU — La Selecta (@LaSelecta_SLV) November 7, 2025

El lunes 10 de noviembre los nacionales jugarán su último partido contra Alemania, en el que tendrán que dejarlo todo para poder avanzar en el Mundial Sub-17.