MARN: «Hoy tendremos lluvias a partir de la tarde en diferentes zonas del país»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), mencionó que este viernes viene cargado con lluvias en diferentes puntos del territorio salvadoreño a partir de la tarde.

El MARN, indicó que a partir del mediodía incrementará la nubosidad sobre la cordillera volcánica y podrían ocurrir lluvias incluyendo sectores del Área Metropolitana de San Salvador y zona norte.

Además, por la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con lluvias en las zonas norte, centro y occidente.

«Mantente atento a nuestras actualizaciones y compártela para que más personas estén informadas», dijo el MARN en redes sociales.