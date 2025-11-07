MARN: «Hoy tendremos lluvias a partir de la tarde en diferentes zonas del país»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), mencionó que este viernes viene cargado con lluvias en diferentes puntos del territorio salvadoreño a partir de la tarde.
El MARN, indicó que a partir del mediodía incrementará la nubosidad sobre la cordillera volcánica y podrían ocurrir lluvias incluyendo sectores del Área Metropolitana de San Salvador y zona norte.
Además, por la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con lluvias en las zonas norte, centro y occidente.
«Mantente atento a nuestras actualizaciones y compártela para que más personas estén informadas», dijo el MARN en redes sociales.
📌 #ElObservatorioInforma | Este viernes podría traer lluvias en puntos de las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo, también hay probabilidad en la zona norte de Chalatenango y Santa Ana. ☔️— Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) November 7, 2025
Las temperaturas máximas podrían alcanzar hasta los 36 °C en la zona central del… pic.twitter.com/KY3aDmv2hG