MOP pavimenta calles del territorio salvadoreño

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), informó que continúan interviniendo calles del territorio salvadoreño, para que las familias, el comercio y el turismo cuenten con caminos seguros para transitar.

«Las vías las continuamos interviniendo para que las familias, el comercio y el turismo cuenten con caminos seguros para transitar. Pavimentamos la calle desde San Miguel hacia Villerías», mencionó el MOP en redes sociales.

Aparte de la calle mencionada anteriormente esta la calle en la colonia Maestro Aaron Joaquín, San Martín.

«Estamos realizando obras viales en la calle que conduce de San Agustín hacia Berlín, Usulután», agregó el MOP en redes sociales.