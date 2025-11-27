San Martín celebra 12 años iluminando la navidad con un nuevo árbol de 50 metros de altura  

La magia de la Navidad vuelve a brillar en el corazón de El Salvador del Mundo por doceavo año cosecutivo. San Martín invita a todas las familias salvadoreñas a vivir una temporada llena de esperanza, unión y alegría con la inauguración de su nuevo Árbol de Navidad de 50 metros de altura, un símbolo que celebra el amor y la tradición que unen a nuestro país.

Con una importante inversión y meses de preparación, San Martín regalará a los salvadoreños un nuevo árbol con una nueva estructura, follaje e iluminación, convirtiéndolo en uno de los árboles más grandes y luminosos de la región.

El Árbol San Martín deslumbra con más de medio millón de puntos de luz, que llenan de color y emoción la Plaza Salvador del Mundo. Se ha utilizado material totalmente reciclable, reduciendo en más de un 90% la contaminación lumínica.

Los materiales, fueron importados desde Europa, representando una inversión superior a 700 mil dólares, con el propósito de regalar al país un espectáculo navideño digno de compartir en familia.

El tradicional encendido del árbol navideño se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre a las 7:00 p.m., en la Plaza Salvador del Mundo.

“Para San Martín, la Navidad es un tiempo para compartir, agradecer y unir a las familias salvadoreñas. Este evento representa nuestro deseo de mantener vivas las tradiciones que llenan de esperanza y alegría a nuestro país”, expresó Luis Pedro Ibarra, gerente país de San Martín.

El montaje del árbol comenzó en octubre y finalizó en noviembre, con la participación de más de 50 personas trabajando, las cuales serán apoyadas por especialistas de España y México, quienes pusieron todo su esfuerzo y corazón para hacerlo realidad la colocación del árbol navideño que tiene un peso aproximado de 23.5 toneladas.

Durante la ceremonia estarán presentes Luis Pedro Ibarra, gerente país de San Martín, y el alcalde de San Salvador, Mario Durán, quienes acompañarán a los asistentes en este emotivo momento que marca el inicio de las festividades navideñas.

El espectáculo contará con la participación especial de dos talentosas mujeres: la reconocida soprano Gracia González y la talentosa cantante de pop Ana Lú Dada, quienes deleitarán al público con interpretaciones llenas de emoción y espíritu navideño.

Como cada año, la Alcaldía de San Salvador Centro, a través del alcalde Mario Durán, ha generado las condiciones necesarias para que la Plaza Salvador del Mundo se convierta nuevamente en un punto de encuentro familiar durante las fiestas decembrinas, en un ambiente limpio, seguro y ordenado.

La municipalidad trabajará de la mano en las actividades de limpieza, la seguridad perimetral y en facilitar el tránsito, contribuyendo así a que todos los visitantes disfruten plenamente de esta tradición navideña.

El encendido del árbol de San Martín es una invitación abierta para todas las familias salvadoreñas a disfrutar de una experiencia única, con la calidez, el sabor y la emoción que solo San Martín sabe ofrecer.

Además de asistir a la gran inauguración y encendido del árbol, los salvadoreños tendrán la opción de disfrutar el show con la transmisión en vivo en las redes sociales de San Martín Facebook e Instagram como @sanmartinsv.

Momentos que se comparten

Las innovaciones de temporada estarán nuevamente presentes, combinando sabores tradicionales con toques modernos. Desde el corazón de nuestra panadería, te invitamos a descubrir una selección especial de productos que llenarán de magia cada visita: Rosca Vienesa Tradicional, Rosca Vienesa con Chocolate y ahora la Rosca Vienesa Navideña. Deleitate con su receta original con ese inconfundible sabor a mantequilla y un ligero toque de almendra, cubierta con glase blanco y frutos secos

Esta Navidad también llega con sabores que conquistan los sentidos con las nuevas opciones de Pistacho, disfruta en el restaurante de las nuevas bebidas en San Martín Pistacho Crème Cold Brew, Pistacho Crème Latté y Pistacho Crème Frapiatto y la nueva crepa Chocolate Pistacho Crepe, rellena de pistacho y crujiente kataifi, decorada con un ganache de chocolate, trocitos de pistacho y helado de vainilla.

Asi como el nuevos pastel de Chocolate y Pistacho, exquisito biscocho de chocolate, relleno de crema de pistacho y kataifi, cubierto con frostin de chocolate oscuro y pistacho o el nuevo Croissant con pistacho.

y para compartir en familia esos momentos especiales ofrece las encantadoras casas y villas navideñas de jengibre para armar y decorar, perfectas para crear recuerdos memorables con los más pequeños.

La temporada navideña que trae San Martín la podrás disfrutar desde las mañanas con el desayuno súper salvadoreño que incluye deliciosas pupusas o las nuevas baleadas en su opción clásica, con tinga de pollo o con cochinita pibil desde las 6:30 de la mañana.

Para continuar disfrutando el día, San Martín ofrece opciones para los almuerzos y cenas como sándwiches de pavo al horno, lomo canadiense y piña que puedes disfrutar en combo, o los favoritos de siempre, el Tres de Tres y Tres de Tres Premium. Este año regresa a San Martín en su menú navideño el plato especial de pavo disponible para tus almuerzos y cenas.

Si buscas de momentos únicos e irrepetibles compartiendo con tus amigos, San Martín es el lugar ideal en donde disfrutarás con un ponche de frutas, chocolate artesanal y muchas opciones de cocteles como las deliciosas sangrías.

Como es tradición, los clientes también encontrarán detalles únicos con motivos navideños para regalar o decorar su hogar: tazas, gabachas, servilletas, pocillos, manteles, caminos de mesa y mucho más, todo diseñado para compartir la calidez y el espíritu de la temporada.

Este año, San Martín cuenta con la nueva App San Martín para que puedas pedir tus platillos favoritos al alcance de tu celular. Descárgala ya en Google Play o App Store

San Martín invita a todos los salvadoreños para vivir la magia del encendido del árbol navideño el sábado 29 de noviembre a partir de las 7:00 p.m. Durante la velada se podrá disfrutar de un espectáculo musical y el tradicional conteo regresivo para iluminar el árbol y las luces pirotécnicas.