Ya están disponibles las entradas para el concierto de Yandel Sinfónico en El Salvador

Cosmo Producciones y Fun Capital anunciaron, esta mañana, la venta general de los boletos para el concierto que promete ser uno de los mejores shows del 2026: Yandel Sinfónico.

Estos son los precios de las localidades:

Silla Diamante $150

Silla VIP $100

Preferencial (de pie) $60

Butaca (no numerada) $40.

Este próximo 12 de marzo, el icono del reguetón, junto a la Filarmónica de ElSalvador, se presentarán en el Parque de Pelota, San Salvador.

Este espectáculo es una experiencia innovadora del género urbano, donde se mezclan los beats del reguetón y la elegancia de los instrumentos de cuerda,viento y percusión.

Los fanáticos de uno de los mayores exponentes de género urbano podrán cantar éxitos como: «El Teléfono», «Sacala» «Yandel 150», «Ay Mi Dios» y «Háblame Claro», en su versión sinfónica.