Ya están disponibles las entradas para el concierto de Yandel Sinfónico en El Salvador

Cosmo Producciones y Fun Capital anunciaron, esta mañana, la venta general de los boletos para el concierto que promete ser uno de los mejores shows del 2026: Yandel Sinfónico.
Estos son los precios de las localidades:
- Silla Diamante $150
- Silla VIP $100
- Preferencial (de pie) $60
- Butaca (no numerada) $40.
- Este próximo 12 de marzo, el icono del reguetón, junto a la Filarmónica de ElSalvador, se presentarán en el Parque de Pelota, San Salvador.
Este espectáculo es una experiencia innovadora del género urbano, donde se mezclan los beats del reguetón y la elegancia de los instrumentos de cuerda,viento y percusión.
Los fanáticos de uno de los mayores exponentes de género urbano podrán cantar éxitos como: «El Teléfono», «Sacala» «Yandel 150», «Ay Mi Dios» y «Háblame Claro», en su versión sinfónica.