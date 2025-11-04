Tifón Kalmaegi deja varios muertos en Vietnam y Filipinas

Tras una semana de inundaciones y lluvias, el tifón Kalmaegi ha dejado al menos 40 muertos en Vietnam y 26 fallecidos en Filipinas, además de dejar un rastro de destrucción en ambos paises.

La franja central de Vietnam fue azotada por lluvias torrenciales que desbordaron ríos e inundaron varios sitios históricos. Incluso se registró un máximo nacional de precipitaciones, 1,7 metros de lluvia en apenas 24 horas. La agencia de gestión de desastres del Ministerio de Medio Ambiente reportó fallecidos en Hue, Da Nang, Lam Dong y Quang Tri, al tiempo que reportó la desaparición de seis personas.

Vietnam es propenso a las lluvias torrenciales entre junio y septiembre, pero expertos han identificado un patrón de cambio climático provocado por el hombre que hace que las condiciones extremas sean más frecuentes y destructivas. Cada año, unos diez tifones o tormentas tropicales suelen afectar al país, directamente o en alta mar, pero Kalmaegi -que tocará tierra en Vietnam el viernes- será el decimotercero de 2025.

En Filipinas, pueblos enteros de la isla de Cebú quedaron anegados, donde autos, camiones y hasta enormes contenedores fueron arrastrados por las aguas. «La situación en Cebú no tiene precedentes», aseguró la gobernadora provincial, Pamela Baricuatro.