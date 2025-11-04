SISTEMA FEDECRÉDITO realizó el primer sorteo de la promoción GANA FÁCIL

El SISTEMA FEDECRÉDITO llevó a cabo el primer sorteo de la promoción de GANA FÁCIL, la cual llega cientos de premios para sus socios y clientes, esta vez fueron 228 los afortunados ganadores que se harán acreedores de estos fabulosos premios: 3 pick up Volkswagen SAVEIRO, 20 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00, 30 premios en efectivo de US $250.00, 60 premios en efectivo de US $200.00 y 85 premios en efectivo de US $100.00.

Participar en GANA FÁCIL es muy sencillo, los socios y clientes recibirán un número electrónico al realizar las siguientes operaciones financieras: abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, pago de Remesas Familiares, apertura o renovación de un Depósito a Plazo, apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, obtención de Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO, por cada US $100.00 acumulados en compras con las Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las Tarjetas de Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO. Además, al realizar estas operaciones en FEDE MÓVIL, FEDE BANKING y Fede, se le asignarán dos números electrónicos para participar y uno adicional al realizar transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL.

El sorteo contó con la presencia de la licenciada Marta Evelyn Rodriguez, delegada municipal de la Alcaldía de San Salvador, quien dio fe y legalidad del evento. “Nos llena de alegría conocer este día a los primeros ganadores de la décimo sexta edición de GANA FÁCIL, una promoción que ya es una tradición entre los salvadoreños. Les invitamos a seguir realizando sus operaciones financieras en las Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores del SISTEMA FEDECRÉDITO para participar en los próximos sorteos”, expresó Carlos Sibrián, Gerente de Tarjetas de FEDECRÉDITO.

El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 850 puntos de atención en todo el país puestos a disposición de los salvadoreños. Para más información visita www.fedecredito.com.sv o llama al Call Center 2221-3333.